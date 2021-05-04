Taksicilerin müşteri alma kavgası

İstanbul Esenler'de iddiaya göre hastane önünden yolcu almak isteyen bir taksici ile orada bulunan diğer taksiciler arasında tartışma çıktı. 'Bölgemizden müşteri alamazsın' tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Tekme ve yumrukların hedefi olan taksiciyi, diğer taksicilerin arasından vatandaşlar kurtarırken olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kavgaya karışan 5 taksici ifadeleri alınmak üzere gözaltına alındı.
Abone ol
Paylaş
NTV 04.05.2021 - 11:47| Son Güncelleme : 04.05.2021 - 11:56
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.