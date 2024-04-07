Esenyurt'ta şüpheli ölüm: 30. kattan düşen genç kız yaşamını yitirdi

İstanbul'da genç bir kız, 39 katlı binadan düşüp öldü. Olay, Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan bir sitede saat 00.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, kız kardeşiyle aynı dairede yaşayan Dilara K. (24) henüz bilinmeyen bir nedenle 39 katlı binanın 30’uncu katından sitenin avlusuna düştü.

Durumu fark eden kız kardeşi olayı site güvenliğine bildirdi. Site güvenliği ve vatandaşlar, Dilara K.’yi sitenin avlusunda buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.