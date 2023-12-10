Esenyurt’ta taksici kavgaya arkadaşlarını çağırınca ortalık karıştı

İstanbul Esenyurt’ta maddi hasarlı trafik kaza sonrası taksi şoförü ile araç sürücüsü birbirine girdi. Kavga sırasında taksici arkadaşlarını çağırınca ortalık karıştı.

Esenyurt’ta taksici kavgaya arkadaşlarını çağırınca ortalık karıştı

Dün gece 'ta taksi ile otomobil arasında maddi hasarlı kaza yaşandı. Kaza sonrası taraflar arasında tartışma çıktı. Taksi şoförü, arkadaşlarını arayarak olay yerine çağırdı.

Caddeye gelen şahıslar ile adam arasında arbede yaşanırken duruma çevredeki vatandaşlar bağırarak tepki gösterdi.

Kavganın büyümesi sonucu ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Taraflar, polis ekiplerinin müdahalesine rağmen birbirlerine bağırarak hakaret etmeye devam etti. Yaşanan o kavga anları çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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