Esenyurt'taki çatışmaya iki gözaltı

KAYMAKAMLIKTAN AÇIKLAMA



Olaya ilişkin Esenyurt Kaymakamlığından yapılan açıklamada, dün Atatürk Mahallesi'nde yaşanan silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler H.C. ve C.B'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.



Olayın, plakası belli olmayan hafif ticari araçla olay yerine gelen alkollü şahısların uygunsuz hareketler sergilemesi sonucu meydana geldiği aktarılan açıklamada, "Mahalle sakinlerinin uygunsuz hareketlere sözlü tepki göstermesiyle alkollü şahısların mahalleliye ateş açtığı, mahallelinin de ateşle karşılık verdiği saptanmıştır. Alkollü şahısların tespiti için çalışmalar devam ederken mahalle sakinlerinden silah kullanan kişilerin H.C. ve C.B. isimli şahıslar olduğu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.



Gözaltına alınan kişilerle birlikte olayda kullandıkları kurusıkı tabanca ile yarı otomatik av tüfeğinin ele geçirildiği belirtilen açıklamada, soruşturma kapsamında firari şahısların aramalarının devam ettiği kaydedildi.

