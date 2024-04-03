Esin Köymen kimdir? Yeni Maltepe Belediye Başkanı Esin Köymen kaç yaşında, nereli?

Esin Köymen, 1974 yılında Rize İkizdere'de doğdu. 1979 yılından beri Maltepe’de ikamet ediyor. Eğitim hayatıma Maltepe Kazım Tunç İlkokulu'nda başladı.

Orta ve lise öğrenimini Erenköy Kız Lisesi'nde tamamladıktan sonra Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu.



Öğrencilik yıllarından itibaren TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi'nde çeşitli komisyonlarda yer aldı. Mimarlık öğrencisi olarak yaz okullarında düşük gelirlilere yönelik iyileştirme çalışmalarına katıldı.



TMMOB Mimarlar Odası Anadolu 2. Büyükkent Bölge Temsilciliği'nde iki dönem yönetim kurulu sekreterliği ve iki dönem başkanlığın ardından, 2018-2023 yılları arasında üç dönem İstanbul Büyükkent Şubesi'nin yönetim kurulu başkanlığını üstlendi.



Mimarlık ve kentleşme politikaları, mega projeler, kentsel dönüşüm, kültürel miras, kentsel yenileme, imar mevzuatı üzerine yaptığı araştırmalarla Mimarlar Odası'nın çalışmalarına katkı sundu.



Maltepe'nin kentsel yenileme alanı ilan edilen Gülsuyu, Gülensu, Başıbüyük mahallelerinde planlama süreçlerinde çalışmalar yaptı. Çeşitli dergi, kitap ve gazetelerde yayımlanmış makaleleri bulunmaktadır.