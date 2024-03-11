Eşini cadde ortasında bıçaklayan adama meydan dayağı

Van’da eşini cadde ortasında bıçaklayan adam, çevredekiler tarafından dövüldü.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında İpekyolu ilçesindeki İskele Caddesi’nde meydana geldi.
Z.Ş., tartıştığı eşi tarafından bıçaklandı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler gönderildi. Yaralı ambulansla hastaneye götürülürken, şüpheliye çevredekiler tepki gösterdi.
Vatandaşlar şüpheliye saldırırken, polis araya girdi.
Polislerin kurtardığı şüpheli gözaltına alınırken, Z.K’nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.
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