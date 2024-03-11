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Eşini cadde ortasında bıçaklayan adama meydan dayağı

Van’da bir kişi eşini cadde ortasında bıçakladı. Z.Ş. isimli kadın, saldırıda ağır yaralanıp hastaneye kaldırılırken, saldırgan çevredekiler tarafından dövüldü. Saldırgan polis tarafından gözaltına alınırken, Z.Ş’nin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Eşini cadde ortasında bıçaklayan adama meydan dayağı

’da eşini cadde ortasında bıçaklayan adam, çevredekiler tarafından dövüldü.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında İpekyolu ilçesindeki İskele Caddesi’nde meydana geldi.

Z.Ş., tartıştığı eşi tarafından bıçaklandı.

Eşini cadde ortasında bıçaklayan adama meydan dayağı - 1

İhbar üzerine bölgeye ekipler gönderildi. Yaralı ambulansla hastaneye götürülürken, şüpheliye çevredekiler tepki gösterdi.

Vatandaşlar şüpheliye saldırırken, polis araya girdi.

Polislerin kurtardığı şüpheli gözaltına alınırken, Z.K’nin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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