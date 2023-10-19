Eşini "gaipten sesler duydum" diyerek öldürdü

Hamile olmadığı anlaşılan eşini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Ahmet Emre Irmak hakkında "Kadına karşı kasten öldürme", "Üst soya karşı silahla kemik kırığına neden olacak şekilde kasten yaralama" ve "Eşini kasten öldürmek" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.



Sanık, geçen temmuz ayındaki görülen davanın ikinci duruşmasında "Gaipten sesler duydum. Tartışma çıkar düşüncesiyle, mutfaktan aldığım bıçağı belime soktum." dedi.



Saçından ve kolundan tutup sürüklediğini ifade eden Irmak, "100 metre gittikten sonra kayınvalidemin sesini duydum. 'Onu nereye götürüyorsun. Onun sevdiği var, O'nu sevdiğine vereceğim' diye gaipten sesler duydum. Eşimin karnına ve beline bıçağı salladım. 4 sefer bıçak darbesi vurdum." şeklinde ifade verdi.



AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI



Mahkeme heyeti, sanık Irmak'ın akli dengesinin yerinde olup olmadığının araştırılması için Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevkine karar verdi.



1 Eylül'de hastaneye yatırılan sanığa ilişkin ön raporda, yatarak tedavi edildiği, hakkında rapor düzenlenebilmesi için 3 hafta ek gözlem süresine ihtiyaç duyulduğu bildirildi.



Sanık hakkında verilen ek gözlem süresinin dolmasının ardından hastanenin hazırladığı rapor tamamlandı. Sağlık kurulu, eşini ‘gaipten sesler duydum’ diyerek öldüren cinayet zanlısının ‘cezai ehliyetinin tam’ olduğuna karar verdi. “Olay ile sanığın ruhsal durumu arasında illiyet bağı bulunmamaktadır. Bu fiile karşı ceza sorumluluğu tamdır” şeklinde oy birliğiyle karar verilen raporun ardından, 14 Kasım’da görülecek duruşmada sanık hakkında kararın açıklanmasının beklendiği öğrenildi.