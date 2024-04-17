Eşini öldürüp intihara kalkıştı

İstanbul Çatalca'da bir kişi, karısını başından silahla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu.

Eşini öldürüp intihara kalkıştı

'dan haberi geldi.

Çatalca ilçesi Ferhatpaşa Mahallesi Bayır Sokak'ta saat 09.00 sıralarında Asya C. ile eşi Bahattin C. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle Asya C., evi terk etmek istedi. O sırada Bahattin C., tabancayla önce karısını başından vurdu ardından aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Asya C.'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken Bahattin C. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Hastaneye kaldırılan Bahattin C.'nin hayati tehlikesi ise devam ettiği öğrenildi.

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