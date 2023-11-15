Eşinin acısına dayanamayıp kendini vurdu

Iğdır'ın Tuzluca ilçesinde eşi kalp krizinden ölen Hüseyin T. (79), aynı gün av tüfeğiyle yaşamına son verdi.

Eşinin acısına dayanamayıp kendini vurdu

Edinilen bilgilere göre, Tuzluca'nın Yeni Mahallesi'nde yaşayan Seriye T. (74) kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Eşinin ölümü sonrası büyük üzüntü yaşayan Hüseyin T., evinde bulundurduğu av tüfeğiyle kendini vurdu.

Olayı gören çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalede bulunduğu Hüseyin T.'yi ambulansla Tuzluca Devlet Hastanesi'ne götürdü.

Hüseyin T., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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