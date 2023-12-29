Eşinin bıçaklı saldırısı sonucu 5 aylık hamile kadın öldü

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan hamile kadın hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan koca, aracının uçuruma yuvarlanması sonucu yaralandı.

Eşinin bıçaklı saldırısı sonucu 5 aylık hamile kadın öldü

Cengiz Topel Mahallesi'nde, Hediye K. (33) ile eşi Salim K. (31) henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışma sırasında Salim K., karısını bıçakladı.

Çevredekiler, evden gelen sesler üzerine polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, Hediye K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

5 aylık hamile olduğu öğrenilen Hediye K.'nin cesedi, Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan Salim K.'nin kullandığı araç, Mezitli köyü yakınlarında uçuruma yuvarlandı.

Eşinin bıçaklı saldırısı sonucu 5 aylık hamile kadın öldü - 1

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

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