Eşinin dolandırıcılıkla suçladığı kadın konuştu: Beni ölümle tehdit etti

Adana'da 41 yaşındaki Mehmet Esen, bir ay önce evlendiği eşi tarafından dolandırıldığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu. Esen'in iddiasına göre düğünden yaklaşık 1 hafta sonra Esen, eşinin annesi Selma C.’nin hasta olduğunu öğrendi ve annesini evine getirdi.

6 Şubat’ta ise eşi Mehmet Esen’e, "Annem corona virüse yakalandı. Eve gelme" diye mesaj attı. İki gün sonra eve gelen Esen, neredeyse tüm eşyaların alındığını gördü. Bunun üzerine suç duyurusunda bulundu.

Dolandırıcılıkla suçlanan Neslihan C. ise iddiaları reddetti. Neslihan C. "Biz evlenirken benim bütün eşyalarımı kendisi sattı. Beni darp etti ve ölümle tehdit etti. Ben de evden kaçarken müşterek olan eşyaları aldım ve ayrıldım. Ben dolandırıcı değilim" dedi.

"EVE ALKOLLÜ GELİP DARP ETTİ"

Neslihan C.'nin anlattığına göre hasta olan annesini eve getirdikten sonra Mehmet E., ‘Senin annen corona virüs. Ben bakmak ya da gelmek zorunda mıyım’ diye mesaj attı.

Bunun üzerine genç kadın, “Annem corona virüse yakalandı. Eve gelme" diye mesaj attı. Ancak 2 gün sonra Mehmet E., iddiaya göre eve alkollü gelip eşini darp etti.

Genç kadın ise eşi hakkında şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mehmet E., serbest kaldıktan sonra eşini tehdit etmeye başladı. Neslihan C., bunun üzerine evlenirken Mehmet E. kendisine ait eşyaları sattığı için Mehmet E.'nin evindeki eşyaları alarak ayrıldı.

Mehmet Esen'in eşi Neslihan C., dolandırıcılık iddialarını reddetti.

Eşinin kendisini dolandırdığı iddiasıyla polise gidip şikayetçi olan Mehmet E. haberlere de çıktı.



Hırsızlık olayının olmadığını iddia eden genç kadın, evlenirken eşinin kendisine ait bütün eşyaları sattığını öne sürdü. Neslihan C., “Biz evlenirken benim bütün eşyalarımı kendisi sattı ve onların hiçbirinin parasını vermedi. Ben kesinlikle eşimi dolandırmadım” diye konuştu.



Eşinin kendisini darp ettiğini, polise gidip şikayetçi olduğunu anlatan genç kadın şunları söyledi:



“Annem gerçekten corona virüse yakalandı. Fakat kendisi hiçbir şekilde annemle ilgilenmedi. Annem bizde kalırken eve alkollü geldi ve yatak odamızda sabaha kadar alkol almaya devam etti. Sabahta anneme kahvaltı hazırlarken beni darp etti. Ben de şiddete artık dayanamadığım için polise haber verdim ve şikayetçi oldum. Bunun üzerine de kendisi benim eşyalarımı sattığı için ben de müşterek olan eşyaları aldım ve evden ayrıldım.”