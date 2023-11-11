Eski bakan Ahmet Ziya Aktaş için TBMM'de cenaze töreni

Pankreas kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ahmet Ziya Aktaş için TBMM’de düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Genel Sekreter Yardımcısı Naim Çoban, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez katıldı.



Aktaş'ın, biyografisinin okunduğu törende saygı duruşunda bulunuldu, dua okundu. Aktaş'ın cenazesi, Kocatepe Camii’nde kılınacak namazın ardından Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecek.

AHMET ZİYA AKTAŞ KİMDİR?



Erzincan'da 1940 yılında doğan Aktaş, ODTÜ İnşaat Mühendisliği Fakültesi’ni bitirdikten sonra aynı bölümde master, ABD Pennsylvania Lehigh Üniversitesi’nde doktora yaptı. Aktaş, DSP’den 20'inci ve 21'inci Dönem İstanbul milletvekilliği ile 56'ncı hükümet döneminde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı görevlerinde bulundu.

