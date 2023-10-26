Eski Balıkesir Belediye Başkanı Sami Gökdeniz hayatını kaybetti (Sami Gökdeniz kimdir?)

Balıkesir'de üst üste iki dönem belediye başkanlığı yapan Avukat Sami Gökdeniz 78 yaşında hayatını kaybetti.
İstanbul’da bir hastanede damar tıkanıklığı sebebiyle bir buçuk aydır tedavi gördüğü ve daha sonra Balıkesir’in Edremit ilçesine geldiği öğrenilen Sami Gökdeniz’in burada tekrardan rahatsızlandığı ve Edremit Körfez Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Eski Başkan Sami Gökdeniz, bu sabah saatlerinde kalbine yenik düşerek yaşama veda etti.
Sami Gökdeniz, 2019’da kızı Avukat Ebru Gökdeniz’i ani bir rahatsızlık sonucu kaybetmiş, hemen ardından eşi Sevim Gökdeniz yaşama veda etmişti.
Sami Gökdeniz, 2 dönem Balıkesir Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuş, aynı dönemde Türkiye Belediyeler Birliği Genel Başkanlığı da yapmıştı. 1999 yılında aktif siyasetten ayrılan Gökdeniz, 78 yaşındaydı.
YÜCEL YILMAZ TAZİYE MESAJI PAYLAŞTI
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Yücel Yılmaz vefat haberini; "Şehrimizde üst üste iki dönem belediye başkanlığı yapan, emekleriyle Balıkesir'imize değer katan kıymetli abim Sami Gökdeniz'in vefatını derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayım.
Merhum belediye başkanımıza Allah'tan rahmet; ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı Cennet olsun... Başımız sağ olsun." sözleriyle duyurdu.
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