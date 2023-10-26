Eski Balıkesir Belediye Başkanı Sami Gökdeniz hayatını kaybetti (Sami Gökdeniz kimdir?)

Balıkesir'de üst üste iki dönem belediye başkanlığı yapan Avukat Sami Gökdeniz 78 yaşında hayatını kaybetti.

İstanbul’da bir hastanede damar tıkanıklığı sebebiyle bir buçuk aydır tedavi gördüğü ve daha sonra Balıkesir’in Edremit ilçesine geldiği öğrenilen Sami Gökdeniz’in burada tekrardan rahatsızlandığı ve Edremit Körfez Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Eski Başkan Sami Gökdeniz, bu sabah saatlerinde kalbine yenik düşerek yaşama veda etti.



Sami Gökdeniz, 2019’da kızı Avukat Ebru Gökdeniz’i ani bir rahatsızlık sonucu kaybetmiş, hemen ardından eşi Sevim Gökdeniz yaşama veda etmişti.



Sami Gökdeniz, 2 dönem Balıkesir Belediye Başkanlığı görevinde bulunmuş, aynı dönemde Türkiye Belediyeler Birliği Genel Başkanlığı da yapmıştı. 1999 yılında aktif siyasetten ayrılan Gökdeniz, 78 yaşındaydı.