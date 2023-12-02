Eski başkana trafikte bıçaklı saldırı (Taksi şoförü göğsünden bıçakladı)

Denizlispor Kulübü’nün eski başkanlarından Ali Çetin, trafikte yaşadığı yol verme tartışmasında taksi şoförü tarafından göğsünden bıçaklandı. Çetin, hastanede tedavi altına alınırken, saldırgan gözaltında.

Eski başkana trafikte bıçaklı saldırı (Taksi şoförü göğsünden bıçakladı)

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’un eski başkanlarından Ali Çetin, trafikte yaşadığı tartışma sırasında bıçaklandı.

Olay, Ulus Caddesi’nde saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Eski Denizlispor Kulübü Başkanı Ali Çetin ile taksi şoförü Barış A. arasında yol verme meselesinden tartışma çıktı.

Araçlarından inen tarafların tartışması kavgaya dönüştü. Barış A., Çetin’i göğsünden bıçakladı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Eski başkana trafikte bıçaklı saldırı (Taksi şoförü göğsünden bıçakladı) - 1

Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Çetin, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılıp Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedaviye alındı.

Ali Çetin'in sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, taksi şoförü Barış A.’yı gözaltına aldı.

Barış A.’nın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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