Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor hayatını kaybetti (Gülsün Bor kimdir?)

Ankara'da eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor, hayatını kaybetti. Gülsün Bor'un vefat haberi Çankaya Belediye Başkanlığı'nın resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor hayatını kaybetti (Gülsün Bor kimdir?)

Ankara'da 31 Mart yerel seçimleri öncesi Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ederek Çankaya belediye başkan aday adayı olan Gülsün Bor, hayatını kaybetti.

ÇANKAYA BELEDİYESİ DUYURDU

Belediye'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Acı kaybımız...

2014-2024 yılları arasında belediyemizde Başkan Yardımcılığı görevini yapan Gülsün Bor hayatını kaybetti.

Gülsün Bor'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyoruz.

Başımız sağ olsun." denildi. 

Eski Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı Gülsün Bor hayatını kaybetti (Gülsün Bor kimdir?) - 1

2014-2024 yılları arasında Çankaya Belediye Başkan Yardımcılığı yapan Gülsün Bor evli ve bir çocuk annesiydi.

Gülsün Bor 2014 yılında vefat eden eski vali ve milletvekili Yılmaz Cemal Bor'un kızıydı.

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