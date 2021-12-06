Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Emel Yıldırım hayatını kaybetti

Gazeteci ve CHP'de genel başkan yardımcılığı görevi de yapan Emel Yıldırım (62) Ankara'daki evinde hayatını kaybetti.

Yıldırım'ın vefat haberinin ardından gazeteci meslektaşları ve CHP'lilerden çok sayıda taziye mesajı geldi.

Emel Yıldırım yarın Ankara'da kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.



EMEL YILDIRIM KİMDİR?

Ankara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu'ndan mezun olan Yıldırım gazeteciliğe Anadolu Ajansı'nda başladı. Ardından televizyon kanallarında çalıştı. 2007 yılından sonra siyasete atıldı. CHP'de parti meclisi üyesi oldu, genel başkan yardımcılığı yaptı.