Eski damat ve kayınpeder arasında bıçaklı kavga: 3 yaralı

Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. İhbar üzerine hastane ile olay yerine çok sayıda polis sevk edildi.

Tedaviye alınan yaralılardan Demir ile Duranel'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.