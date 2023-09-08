Eski Demre Belediye Başkanı Adnan Genç intihar etti

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Genç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç’in cesedi inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.



Genç'in çatıdan atlatarak intihar ettiği polis kayıtlarına geçti.

EŞİ, OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ



1989-1995 ve 1999-2004 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Demre Belediye Başkanlığı yapan Adnan Genç'in arkadaşlarına bunaldığını söylediği belirtildi.



Adnan Genç'in şizofreni tedavisi gören oğlu Batuhan Genç de 13 Aralık 2015'te aynı apartmanda annesi Zahide Genç'i boğazından bıçaklayarak öldürmüştü. NTV’yi sosyal medyadan takip edin