Eski Demre Belediye Başkanı Adnan Genç intihar etti

Antalya'nın Demre ilçesinde eski belediye başkanı Adnan Genç, oturduğu apartmanın çatı katından atlayarak intihar etti.

Eski Demre Belediye Başkanı Adnan Genç intihar etti

Eski Demre Adnan Gen, 5 katlı apartmanın çatı katından atladı.

Bina bahçesinin arka kısmında Adnan Genç'in kanlar içerisinde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Eski Demre Belediye Başkanı Adnan Genç intihar etti - 1

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Genç'in hayatını kaybettiği belirlendi. Genç’in cesedi inceleme sonrası otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Genç'in çatıdan atlatarak ettiği polis kayıtlarına geçti.

Eski Demre Belediye Başkanı Adnan Genç intihar etti - 2

EŞİ, OĞLU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

1989-1995 ve 1999-2004 yılları arasında Doğru Yol Partisi'nden Demre Belediye Başkanlığı yapan Adnan Genç'in arkadaşlarına bunaldığını söylediği belirtildi.

Adnan Genç'in şizofreni tedavisi gören oğlu Batuhan Genç de 13 Aralık 2015'te aynı apartmanda annesi Zahide Genç'i boğazından bıçaklayarak öldürmüştü.

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