Eski eşe otogarda silahlı saldırı

Ordu’da Volkan B. isimli kişi, eski eşi Yesemin O.’yu otogarda silahla vurdu.



Olay, 14 Ekim Cumartesi günü Ünye Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Ünye’den Bursa’ya gitmek için ilçedeki otogara giden Yasemin O., eski eşi Volkan B. tarafından silahla vurularak yaralandı.



Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.



Göğüs ve omuz kısmından yaralanan kadın, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Eşini vurduktan sonra kaçan Volkan B., polis tarafından yakalandı.



Gözaltına alınan eski koca, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.