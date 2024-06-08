Eski eşini otomobilinde infaz etti

Adana'da hemşire Saniye Arslan işe gitmek için aracına bindiği sırada, eski eşi tarafından silahla vurularak öldürüldü. Katil eski koca, cinayet sonrası aynı tabancayla intihar etti.

Eski eşini otomobilinde infaz etti

'nın merkez Yüreğir ilçesi Dadaloğlu Mahallesi'nde yaşayan hemşire Saniye Arslan (40), işe gitmek için park halindeki otomobiline bindiği sırada yan koltuğa kendisini takip eden boşandığı eşi İhsan Uğurlu (61) oturdu.

Burada yaşanan tartışmanın ardından Arslan'ı tabancayla başından vuran Uğurlu, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, Arslan ve Uğurlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polisin haber vermesi üzerine durumu fark eden Arslan'ın yakınları, olay yerinde uzun süre gözyaşı döktü.

Arslan'ın, ilk eşinden 2 çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

Olay yerindeki incelemenin ardından cenazeler, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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