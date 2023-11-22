Eski eşini restoranda yemek yerken öldürdü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir kadın, restoranda yemek yediği sırada eski kocası tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Çiftin, bir ay önce boşandıkları öğrenildi. Kaçan katil aranıyor.

Eski eşini restoranda yemek yerken öldürdü

'de bir kadın, bir ay önce boşandığı erkek tarafından restoranda katledildi.
 
Olay, öğle saatlerinde Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi.

İddiaya göre arkadaşıyla yemek yemeye gelen Ajda Yatar (28), bir ay önce boşandığı eski eşi Vahyettin Polat (37) tarafından tabancayla vuruldu.

Eski eşini restoranda yemek yerken öldürdü - 1

Polat, daha sonra geldiği araçla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ajda Yatar’ın hayatını kaybettiği tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri restoranda ve caddede inceleme yaptı. Polis ekipleri eski eşini öldüren Polat’ı yakalamak için çalışma başlattı.

Polat’ın Yalova istikametine gittiği tespit edilirken, yol güzergahları üzerinde polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.

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