Eski eşini restoranda yemek yerken öldürdü

Kocaeli'de bir kadın, bir ay önce boşandığı erkek tarafından restoranda katledildi.



Olay, öğle saatlerinde Körfez ilçesi Güney Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi.

İddiaya göre arkadaşıyla yemek yemeye gelen Ajda Yatar (28), bir ay önce boşandığı eski eşi Vahyettin Polat (37) tarafından tabancayla vuruldu.