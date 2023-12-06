Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşine trafikte saldırı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu trafikte ilerledikleri sırada yol tartışması yaşadıkları grubun saldırısına uğradı. Polis iki kişiyi gözaltına aldı.

Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşine trafikte saldırı
Oktay Derelioğlu kimdir, hangi takımlarda oynadı? Oktay Derelioğlu futbol kariyeri

Oktay Derelioğlu kimdir, hangi takımlarda oynadı? Oktay Derelioğlu futbol kariyeri

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Beşiktaş'ın eski futbolcusu Oktay Derelioğlu ve eşi Başak Derelioğlu, dün saat 16:30 sıralarında Kadıköy'de trafikte yol verme tartışması yaşadı.

Oktay Derelioğlu'nun sürdüğü araç bir süre sonra yolun daralması nedeniyle bir başka araç tarafından taciz edilmeye başladı.

Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban, Derelioğlu çiftinin aracının önünü kesti.

Araçtan inen taraflar kavga ederken Oktay Derelioğlu yaralandı. Polis şikayet üzerine Zekai Karaçoban ve Nurettin Karaçoban'ı gözaltına aldı.

Eski futbolcu Oktay Derelioğlu ve eşine trafikte saldırı - 1

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