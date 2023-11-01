Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya tutuklandı

Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen Kobani eylemlerine ilişkin yürüttüğü soruşturmada, hakkında çıkarılan "yakalama emrine" istinaden İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Kaya, tutuklama talebiyle sevk edildiği nöbetçi Ankara sulh ceza hakimliğince, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden yapılan sorgunun ardından tutuklandı.
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