Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk tahliye edildi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'nın verdiği rapor doğrultusunda cezaevinde kalması hayati tehlike arz eden Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk'un cezasının infazını erteledi. Tuğluk, kaldığı cezaevinden tahliye edildi.

Eski HDP Milletvekili Aysel Tuğluk tahliye edildi

Eski Milletvekili Aysel Tuğluk, Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kaldığı cezaevinden tahliye edildi.

Alınan bilgiye göre, Tuğluk'un yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapor, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına ulaştı.

Başsavcılık, rapor doğrultusunda cezaevinde kalması hayati tehlike arz ettiği için Tuğluk'un cezasının infazını erteledi.

Kocaeli 1 Nolu F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda kalan Tuğluk, kararın cezaevi yönetimine iletilmesinin ardından tahliye edildi.

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