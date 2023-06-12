Eski Japonya Başbakanına suikast davasında şüpheli paket alarmı

33 santimetre uzunluğunda, 28 santimetre genişliğinde ve 26 santimetre yüksekliğindeki karton kutu, mahkeme binasının giriş noktasında metal dedektöre takıldı.



Olay sonrası bina tahliye edilirken Nara Eyalet Polisi, bina etrafında güvenlik tedbirlerini artırdı. Bomba imha ekibi de şüpheli paketi incelemek üzere olay yerine gitti.

Nara Bölge Mahkemesi, Japon zanlı Yamagami'nin, yargılanmasını kapsayan ve duruşma öncesi prosedürlerinin hazırlık ve kontrol sürecinin iptal edildiğini duyurdu.

