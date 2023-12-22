Eski kayınvalide ve eski kayınpederden sokak ortasında öldüresiye dayak

“Evliliğimde birçok şiddete maruz kaldım. Gözümde sigara söndürüldü, bıçakla saldırdı. Kemerle vurması son şiddeti oldu.” diye yaşadıklarını anlatan Songül Kaya, “En son çocuklar mahkeme kararıyla iki haftada bir babalarına gidiyorlardı. O gün de babalarındaydılar. Ben almaya gittim. Sokak karanlıktı. Pusu kurup saklanmışlar. Birden yumruk yedim. Yumruk yememle düşmem bir oldu. Elindeki plastik sopayla kayınvalidem ve kayınpederim vurdular.” ifadelerini kullandı.



Eski eşinin, eğitimci olduğunu anlatan Kaya, eski eşinin kendisini “Seni bir kere değil, acı çektire çektire öldüreceğim.” diyerek tehdit ettiğini anlattı. Tehditler almaya devam ettiğini söyleyen Kaya, “Devletin beni korumasını istiyorum.” dedi.

VİDEO: ESKİ EŞİNİN ANNE VE BABASI SOKAK ORTASINDA DÖVDÜ

