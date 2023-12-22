Eski kayınvalide ve eski kayınpederden sokak ortasında öldüresiye dayak

İki çocuk annesi Songül Kaya, gördüğü şiddet yüzünden bir yıl önce eşinden boşandı. Ayrılığın ardından eski eşi ve ailesinden sürekli tehditler alan Kaya, 17 Aralık günü akşam saatlerinde, çocuklarını almaya gittiği sırada eski kayınvalidesi ve kayınpederinin saldırısına uğradı.
Çocuklarını almaya gittiği sırada sokakta saklanan F.C. ve S.C. sopa ile Kaya’ya saldırdı. Olayın ardından gözaltına alınan F.C. ve S.C. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
10 yıl evli kaldığı eski eşinin kendisini tehdit ettiğini belirten Kaya, eski eşi B.C.’den de şikayetçi oldu.
“Evliliğimde birçok şiddete maruz kaldım. Gözümde sigara söndürüldü, bıçakla saldırdı. Kemerle vurması son şiddeti oldu.” diye yaşadıklarını anlatan Songül Kaya, “En son çocuklar mahkeme kararıyla iki haftada bir babalarına gidiyorlardı. O gün de babalarındaydılar. Ben almaya gittim. Sokak karanlıktı. Pusu kurup saklanmışlar. Birden yumruk yedim. Yumruk yememle düşmem bir oldu. Elindeki plastik sopayla kayınvalidem ve kayınpederim vurdular.” ifadelerini kullandı.
Eski eşinin, eğitimci olduğunu anlatan Kaya, eski eşinin kendisini “Seni bir kere değil, acı çektire çektire öldüreceğim.” diyerek tehdit ettiğini anlattı. Tehditler almaya devam ettiğini söyleyen Kaya, “Devletin beni korumasını istiyorum.” dedi.
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