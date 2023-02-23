Eski milletvekili Osman Kılıç kimdir, vefat nedeni ne? Osman Kılıç'ın biyografisi

Eski Demokratik Sol Parti (DSP) Milletvekili Osman Kılıç vefat etti. Kalp rahatsızlığı bulunan Kılıç'ın buna bağlı olarak hayatını kaybettiği bildirildi.

OSMAN KILIÇ KİMDİR?

Osman Kılıç, 1955 yılında Giresun'da dünyaya geldi. İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun oldu. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu İstanbul Bölge Müdürlüğünde İşçi, İşyeri Sendika Temsilciliği, Sendika Şube Yöneticiliği, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yaptı. TBMM'de 20. ve 21. dönem DSP İstanbul milletvekili olarak görev yaptı.



