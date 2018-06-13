Futbolda FETÖ soruşturması iddianamesi tamamlandı.



Eski milli futbolcular Bekir İrtegün, Zafer Biryol, Uğur Boral, Ömer Çatkıç, Ersin Güreler ve İsmail Şengün için 15 yılla- 22.5 yıl arasında hapis istendi. Futbolcular, silahlı terör örgütü üyeliğiyle suçlanıyor.



İddianamedeki şüpheli ifadeleri de ortaya çıktı.



Telefonunda örgütün gizli haberleşme programı ByLock bulunan Bekir İrtegün, FETÖ ile 2007'de tanıştığını söyledi.



TANINMIŞ FUTBOLCULAR SOHBETTE

Sohbetleri Ali Şenel adlı örgüt üyesinin organize ettiğini anlattı. Sohbetlere bir çok tanınmış futbolcunun katıldığını söyledi. Hatta bazı sohbetlerin bir milli futbolcunun evinde yapıldığını iddia etti.



"DİNİ MESAJLAR GELİYORDU"

İrtegün ifadesinde, "Dini mesajlar geliyordu bu nedenle ByLock kullandığım için hakkımda soruşturma olacağını düşünmedim”dedi.



Şüphelilerin savcıya söyledikleri diğer futbolcu isimleriyle ilgili soruşturma yapılıp yapılmadığı iddianamede belirtilmedi.