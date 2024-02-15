Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’e FETÖ’den beraat

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir’in FETÖ üyeliği ve zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçlarından 18 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edildi.



Duruşmaya tutuksuz sanık Demir ile avukatı katıldı.



Mahkeme başkanı, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapması için Demir’e söz verdi.



2020 yılında ÖSYM başkanlığı görevine getirildiğini söyleyen Demir, kendisinden önce ÖSYM’nin kişisel ilişkilerle yönetildiğini iddia etti.



“SUÇLAMALAR KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”



Görevde olduğu dönemde kendi gayretiyle ÖSYM kanunu hazırladığını söyleyen Demir, “Bu ülke için, ÖSYM’de soru çalmanın ülkeye duyulan güvenin nasıl sarsılacağını biliyordum. Sınavın eşitlik ve adalet içinde olması, benim en hassas noktamdı. Bunu sağlamak benim varlık sebebimdi. Türkiye’de toplu kopyayı ortadan kaldıran, her öğrenciye farklı kitapçık dağıtmak bir devrimdir, bunu bu amaçla yaptım.” dedi.



“Sınavların kapalı ortamda ‘jammer’ isimli sinyal bozucuların olduğu ortamda hazırlanmasını da ben yaptım, bu da büyük bir güvenlik önlemidir.” diyen Ali Demir, “Matbaadan çıkan soruları yine yüksek güvenlikle korumayı da biz yaptık. Bu suçlamalar kabul edilebilir değil.” ifadelerini kullandı.



FETÖ ÜYELİĞİNDEN BERAATİNE KARAR VERİLDİ



Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Demir’in FETÖ üyeliği suçundan beraatine, zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma suçundan takdir indirimi ile 1 yıl 15 gün hapis cezası verdi.



Hükmün açıklanmasının 5 yıl süreyle geri bırakılmasına karar verildi.