Eski sevgilisinin nişanlandığını duyunca sokak ortasında katletti

Kadını çekerek yere düşüren Özgür Kemal Akdemir, silahını çıkararak Başak Tekin’i başından vurdu. Akdemir daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Başak Tekin olay yerinde hayatını kaybederken Özgür Kemal Akdemir ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Görüntülerde, Özgür Kemal Akdemir sabah işe giden Başak Tekin’in yanına yanaşarak onu yol kenarına çekiyor. Daha sonra da yere düşen kadına ateş ederek öldürüyor.



Olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Savcı’sının incelemelerinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

DEHŞETİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI



İddiaya göre Akdemir ile Tekin’in 2009 yılında tanışıp sevgili oldukları, yaklaşık 10 sene beraber oldukları, ancak Tekin’in Akdemir’i uyuşturucu madde kullandığı için ayrıldığı öğrenildi.



Yaklaşık 5 sene önce ayrıldığı öğrenilen Tekin’i Akdemir’in takıntı haline getirdiği ortaya çıktı.



Bu süreçte Başak Tekin’in nişanlandığını duyan Akdemir’in dün akşam Erzincan’dan otobüse binip sabah İstanbul’a geldiği öğrenildi.



Akdemir’in “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan 10 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.