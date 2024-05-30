Eski sevgilisinin nişanlandığını duyunca sokak ortasında katletti

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sokak ortasında kadın cinayeti yaşandı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken katil, aynı silahla kendini kafasına sıkarak ağır yaralandı. Şüphelinin 5 sene önce ayrıldığı eski sevgilisinin başkasıyla nişanlandığını öğrenince otobüsle İstanbul’a geldiği ortaya çıktı. Katilin uyuşturucu madde kullanmak suçundan 10 adet suç kaydı olduğu belirlendi.

Eski sevgilisinin nişanlandığını duyunca sokak ortasında katletti
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Son dakika haberi! Hasköy Müze Sokak üzerinde saat 08.30 sıralarında Özgür Kemal Akdemir (31), işe giden Başak Tekin’i (30) yol kenarına çekti.

Kadını çekerek yere düşüren Özgür Kemal Akdemir, silahını çıkararak Başak Tekin’i başından vurdu. Akdemir daha sonra aynı silahla kendi kafasına sıktı.

Eski sevgilisinin nişanlandığını duyunca sokak ortasında katletti - 1

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başak Tekin olay yerinde hayatını kaybederken Özgür Kemal Akdemir ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Eski sevgilisinin nişanlandığını duyunca sokak ortasında katletti - 2 Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, Özgür Kemal Akdemir sabah işe giden Başak Tekin’in yanına yanaşarak onu yol kenarına çekiyor. Daha sonra da yere düşen kadına ateş ederek öldürüyor.

Olay yeri inceleme ekipleri sokakta incelemelerde bulundu. Cumhuriyet Savcı’sının incelemelerinin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacak.

DEHŞETİN AYRINTILARI ORTAYA ÇIKTI

İddiaya göre Akdemir ile Tekin’in 2009 yılında tanışıp sevgili oldukları, yaklaşık 10 sene beraber oldukları, ancak Tekin’in Akdemir’i uyuşturucu madde kullandığı için ayrıldığı öğrenildi.

Yaklaşık 5 sene önce ayrıldığı öğrenilen Tekin’i Akdemir’in takıntı haline getirdiği ortaya çıktı.

Bu süreçte Başak Tekin’in nişanlandığını duyan Akdemir’in dün akşam Erzincan’dan otobüse binip sabah İstanbul’a geldiği öğrenildi.

Akdemir’in “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan 10 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.

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