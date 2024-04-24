Eski sevgilisiyle anısı olan bankı evine götürdü, belediye çağrı yaptı

Eskişehir'de ilginç bir olay yaşandı.



Bir kişi sosyal medya hesabından, Tepebaşı Belediyesi'ne ait evine götürdüğü bankın fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından "Beraber oturduk diye bankı çaldım, ben mi sevmedim." paylaşımında bulundu.



Tepebaşı Belediyesi'nin resmi X hesabından paylaşıma yorum geldi.



Belediye, "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz da olsa lütfen bankı aldığınız yere bırakınız." diyerek gençten bankı geri istedi.



İşte belediyenin paylaşımı:



Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz da olsa lütfen bankı aldığınız yere bırakınız. https://t.co/Mp1nIy738e — Tepebaşı Belediyesi (@tepebasibeltr) April 23, 2024 NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun