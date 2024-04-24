Eski sevgilisiyle anısı olan bankı evine götürdü, belediye çağrı yaptı

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, ayrıldığı sevgilisiyle oturduğu bankı eve götüren gençten bankı geri istedi.

Eski sevgilisiyle anısı olan bankı evine götürdü, belediye çağrı yaptı

Eskişehir'de ilginç bir olay yaşandı.

Bir kişi sosyal medya hesabından, Tepebaşı Belediyesi'ne ait evine götürdüğü bankın fotoğrafını çekip sosyal medya hesabından "Beraber oturduk diye bankı çaldım, ben mi sevmedim." paylaşımında bulundu.

Tepebaşı Belediyesi'nin resmi X hesabından paylaşıma yorum geldi.

Belediye, "Aşka ve aşk acısına saygımız sonsuz da olsa lütfen bankı aldığınız yere bırakınız." diyerek gençten bankı geri istedi.

İşte belediyenin paylaşımı:

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...