Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

CHP'li Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl 6 ay hapis ve 3 bin lira para cezasına çarptırıldı.

Yalova Belediyesi avukatı Adem Keskin, önceki duruşmada Salman'ın avukatlarının çekilerek yargılama süresini uzatmak istediklerini savunarak, o nedenle tekrar bir süre verilmemesini talep etti.

Vekilliğini yeni aldığını belirten Salman'ın avukatı, dosyayı henüz inceleyemediğini belirterek, mahkemeden ek süre talebinde bulundu.

Mahkeme Başkanı, 4, 5, 6 ve 7. celselerde adil yargılama amacıyla istenilen ek süre taleplerini kabul ettiklerini aktararak, bu nedenle talebi reddetti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Salman'a "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan verdiği 3 yıl hapis cezasını sanığın sabıkasız oluşu, cezanın geleceği üzerinde etkisini nazara alarak 2 yıl 6 aya, "görevi kötüye kullanma" suçundan verdiği 6 ay hapis cezasını 5 aya ardından da 3 bin lira para cezasına çevirdi.

Sanıklar Hamit K, Türker B, Murat S. ve İlker Hasan K. de aynı suçlardan 2 yıl 6 ay hapis ve 3 bin lira para cezasına çarptırıldı. İhaleyi alan firma sahibi Feridun Ç. ise "resmi evrakta sahtecilik" suçundan 2 yıl hapis cezasına mahkum edildi.

İDDİANAME

İddianamede, 8 Şubat 2019'da Seyrantepe Mahallesi'nde 165 bin lira bedelle, pazarlık usulüyle Feridun Ç'ye ait şirkete ihale edilen 129 metrekarelik taziye evinin açılışının aynı yıl 17 Mart'ta gerçekleştirildiği ancak dosyaya konulan fotoğraftan 19 Ocak'ta zaten yapılmış olduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti.

"Denetim görevini ihmal", "irtikaba göz yumma" ve "zimmet" suçlarından açılan başka bir dava kapsamında 3 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanması süren Salman, 27 Şubat 2020'de İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmış, 15 Mart'ta ise istifa ederek CHP'den milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulunmuştu.

