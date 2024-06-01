Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Haziran 2024

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 1 Haziran 2024
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 30°. Yarın için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. 3 Haziran 2024 Pazartesi Eskişehir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 34°. 4 Haziran 2024 Salı Eskişehir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 5 Haziran 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 33°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

30

/

12

Yarın

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

32

/

16

Pazartesi

Sıcak Hava
Sıcak Hava

34

/

17

Salı

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

19

Çarşamba

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

33

/

20

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