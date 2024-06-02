Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Haziran 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 32°. Yarın için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 34°. 4 Haziran 2024 Salı Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 35°. 5 Haziran 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 34°. 6 Haziran 2024 Perşembe Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°.