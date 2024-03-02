Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Mart 2024

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. Yarın için Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 4 Mart 2024 Pazartesi Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. 5 Mart 2024 Salı Eskişehir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 6 Mart 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 11°.