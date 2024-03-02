Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 2 Mart 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 16°. Yarın için Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. 4 Mart 2024 Pazartesi Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. 5 Mart 2024 Salı Eskişehir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 6 Mart 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 11°.
Bugün
16/
7
Yarın
10/
2
Pazartesi
13/
3
Salı
15/
3
Çarşamba
11/
3
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