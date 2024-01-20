Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. Yarın için Eskişehir hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°. 22 Ocak 2024 Pazartesi Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 1°. 23 Ocak 2024 Salı Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 3°. 24 Ocak 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 4°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

12

/

2

Yarın

Kar Yağışı
Kar Yağışı

1

/

0

Pazartesi

Bulutlu
Bulutlu

1

/

-2

Salı

Sisli
Sisli

3

/

-5

Çarşamba

Sisli
Sisli

4

/

-4

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