Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 12°. Yarın için Eskişehir hava durumu Kar Yağışı, sıcaklık 1°. 22 Ocak 2024 Pazartesi Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 1°. 23 Ocak 2024 Salı Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 3°. 24 Ocak 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 4°.