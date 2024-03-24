Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 13°. Yarın için Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 26 Mart 2024 Salı Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 27 Mart 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°.
Bugün
13/
2
Yarın
18/
1
Salı
14/
2
Çarşamba
21/
5
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