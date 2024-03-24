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Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 24 Mart 2024
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Sisli, sıcaklık 13°. Yarın için Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 18°. 26 Mart 2024 Salı Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 14°. 27 Mart 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 21°.

Bugün

Sisli
Sisli

13

/

2

Yarın

Yağmurlu
Yağmurlu

18

/

1

Salı

Bulutlu
Bulutlu

14

/

2

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

21

/

5

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