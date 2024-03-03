Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 3 Mart 2024
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Yağmurlu, sıcaklık 10°. Yarın için Eskişehir hava durumu Bulutlu, sıcaklık 13°. 5 Mart 2024 Salı Eskişehir hava durumu Sağanak Yağmur, sıcaklık 15°. 6 Mart 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli, sıcaklık 11°.

Bugün

Yağmurlu
Yağmurlu

10

/

2

Yarın

Bulutlu
Bulutlu

13

/

3

Salı

Sağanak Yağmur
Sağanak Yağmur

15

/

3

Çarşamba

Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli
Hafif Yağmurlu, Aralıklı Güneşli

11

/

3

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