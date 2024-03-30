Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Mart 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. Yarın için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 2 Nisan 2024 Salı Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 3 Nisan 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°.
Bugün
26/
9
Yarın
27/
11
Salı
29/
12
Çarşamba
24/
10
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