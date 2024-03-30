imsakiye

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Mart 2024

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Mart 2024
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük

Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 26°. Yarın için Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 27°. 2 Nisan 2024 Salı Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 29°. 3 Nisan 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°.

Bugün

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

26

/

9

Yarın

Az Bulutlu
Az Bulutlu

27

/

11

Salı

Az Bulutlu
Az Bulutlu

29

/

12

Çarşamba

Az Bulutlu
Az Bulutlu

24

/

10

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...