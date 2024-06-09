Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024

Eskişehir için hava durumu bugün nedir? Eskişehir için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Eskişehir için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? Eskişehir yakınında 3 günlük ve yarınki hava durumu ne olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre Eskişehir için haftalık hava durumuna haberin detayından ulaşabilirsiniz...

Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024
Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak?

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü nedir?

Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 11 Haziran 2024 Salı Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 12 Haziran 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 13 Haziran 2024 Perşembe Eskişehir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.

Bugün

Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

29

/

15

Yarın

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

33

/

17

Salı

Açık, Güneşli
Açık, Güneşli

34

/

19

Çarşamba

Sıcak Hava
Sıcak Hava

35

/

20

Perşembe

Sıcak Hava
Sıcak Hava

37

/

21

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