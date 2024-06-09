Eskişehir Hava Durumu | Eskişehir İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 9 Haziran 2024

Eskişehir için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Eskişehir İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Eskişehir için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Eskişehir hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 29°. Yarın için Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 33°. 11 Haziran 2024 Salı Eskişehir hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 34°. 12 Haziran 2024 Çarşamba Eskişehir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 35°. 13 Haziran 2024 Perşembe Eskişehir hava durumu Sıcak Hava, sıcaklık 37°.
Bugün
29/
15
Yarın
33/
17
Salı
34/
19
Çarşamba
35/
20
Perşembe
37/
21
- Etiketler :
- Haberler -
- Meteoroloji
- Türkiye
- Hava Durumu
- Eskişehir Hava Durumu