Eskişehir için gök gürültülü sağanak yağış ve dolu uyarısı

Meteoroloji, Eskişehir'in de içinde bulunduğu bölge genelinde havanın parçalı, yer yer çok bulutlu olacağını, bazı ilçelerde yerel ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını açıkladı.

Eskişehir için gök gürültülü sağanak yağış ve dolu uyarısı

3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin akşam saatlerinde parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı Mihalıççık, Sivrihisar ve Günyüzü çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin edildi.

Rapora göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise kuzeyli yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli olarak eseceği öngörülüyor.

Bahar aylarında meydana gelen gök gürültülü sağanak yağışlar esnasında; yağış anında kuvvetli rüzgâr, kısa süreli kuvvetli yağış, dolu yağışı ve yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklar meydana gelmesi yönünde meteoroloji uyarıda bulundu.

Meteoroloji, vatandaşların yağış anında dikkatli ve tedbirli olması önem arz ettiği belirtildi.

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