Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu kimdir?

İYİ Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, görüş ayrılıkları nedeniyle partisinden istifa ettiğini açıkladı. Açıklama ardından İdris Nebi Hatipoğlu'nun hayatı ve kariyeriyle ilgili bilgiler merak ediliyor. Peki, Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu kimdir?

Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu kimdir?

İdris Nebi Hatipoğlu 1975 yılında Eskişehir'de dünyaya geldi. Bilkent Üniversitesinde muhasebe ön lisans eğitimini tamamladı. Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesini bitirdi. 2006-2007 sezonunda Eskişehirspor Kulübü'nün başkanlığını üstlendi. Başkanlık yaptığı dönemde Eskişehir milletvekili Kemal Unakıtan aracılığıyla Eskişehirspor’a kaynak yaratıldı ve takım Süper Lig’e yükseldi.

28. dönem TBMM'ye milletvekili olarak girdi; Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu'nda görev aldı. Çok iyi düzeyde İngilizce bilen Hatipoğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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