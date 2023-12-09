Eskişehir'de 2 belediye otobüsü ile 1 karavan çarpıştı: 14 yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Otobüslerde az yolcu olması büyük bir faciayı önlerken, adeta can pazarı yaşandı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan, otobüs sürücüsü Özgür Metin Y.'nin ve aynı otobüste yolcu olarak bulunan Veli A.'nın durumlarının kritik olduğu öğrenildi.