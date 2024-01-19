Eskişehir'de 2 katlı boş bina çöktü

Eskişehir'de 10 yıldır kullanılmayan 2 katlı bina çöktü. Bina sahibi Mustafa Gören, yapının 70 yıllık olduğunu söyledi.

Eskişehir'de 2 katlı boş bina çöktü

'in Tepebaşı ilçesi Sütlüce Mahallesi Ulu Zafer Caddesi'nde, Mustafa Gören'e ait 2 katlı bina, saat 09.00 sıralarında gürültüyle çöktü.

İhbar üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, sokağı trafiğe kapatıp, çevre güvenliği aldı.

Yapılan incelemede binanın 10 yıldır boş olduğu ve kullanılmadığı tespit edildi.

Eskişehir'de 2 katlı boş bina çöktü - 1

Bina sahibi Mustafa Gören, girişi iş yeri olan 2 katlı yapıda 10 yıldır kimsenin yaşamadığını söyleyerek, "70 yıllık bina, 30 yıl önce üzerine kat çıkıldı. Beni komşular aradı, 'Bina yıkıldı' dediler. Burası 10 yıldır kullanılmıyordu. Çatlakları yoktu ama tabii eski bina olduğu için yıkıldı." dedi.

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