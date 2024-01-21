Eskişehir'de 29 araca çeşitli suçlardan 110 bin 343 TL cezai işlem uygulandı

Eskişehir Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğünce Karapınar Mahallesi TOKİ Seyir Tepesi, Kırsal Sokak, Şehir Sokak ve çevresinde devriye ekipler, trafik ekibi ve yaya timler ile birlikte uygulama yapıldı.



Gerçekleştirilen uygulama çerçevesinde bin 14 şüpheli ve 698 arac sorgulandı.



Yaklananlara, hırsızlık, uyuşturucu bulundurma, ruhsatsız silah taşıma, yoklama kaçakcılığı gibi suçlardan işlem yapıldı.



29 araca, ehliyetsiz, sigortasız ve alkollü araç kullanan srücülere ve dur ihtarına uymayan araç sürücülerine cezai işlem uygulandı.



Çalışmalarda 1 sahte plakalı araç trafikten men edilirken, sürücüsü hakkında adli işlem başlatıldığı ve 29 araca çeşitli maddelerden 110 bin 343 TL cezai işlem uygulandığı bilgisi edinildi.

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