Eskişehir’de fabrika servisi kaza yaptı: 12 yaralı

Eskişehir’de işçileri taşıyan servis minibüsü kaza yaptı. Kazada minibüsteki 12 kişi yaralandı.

Eskişehir’de fabrika servisi kaza yaptı: 12 yaralı

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’de fabrika işçilerini taşıyan minibüsün ağaca çarpması sonucu 12 kişi yaralandı.

Organize Sanayi Bölgesi’nde seyir halinde olan Güray T. idaresindeki 26 S 0255 plakalı işçileri taşıyan minibüs, 1. Cadde ile 4. Cadde’nin kesiştiği kavşakta ağaca çarptı.

Kazada minibüsteki 12 kişi yaralandı.

Eskişehir’de fabrika servisi kaza yaptı: 12 yaralı - 1

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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