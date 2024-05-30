Eskişehir’de hidroelektrik santralinde patlama: 15 işçi yaralandı

Eskişehir’deki bir hidroelektrik santralinde trafoda patlama meydana geldi. 15 işçi yaralandı.

Eskişehir’de hidroelektrik santralinde patlama: 15 işçi yaralandı

’de bulunan yük hidroelektrik üretim tesislerinden biri olan Gökçekaya Hidroelektrik Santrali’nin Elektrik Üretim Merkezi’ndeki trafoda meydana gelen patlama meydana geldi.

15 İŞÇİ YARALANDI

Patlamanın etkisiyle çıkan yangında santralde görev alan 15 işçinin dumandan zehirlenerek hafif şekilde yaralandı.

Yaralıların ilk müdahalesi Alpu Devlet Hastanesi’nde yapıldıktan sonra Eskişehir kent merkezinde bulunan Şehir Hastanesi, Yunus Emre Devlet Hastanesi ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildiği öğrenildi. Olayla alakalı inceleme başlatıldı.

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