Eskişehir'de panik yaratan sesin kaynağı açıklandı: Sonik patlama

Eskişehir Valiliği, bugün saat 16.00'a kadar 1'inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından emniyetli sahada test ve tecrübe uçuşu gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kentte saat 11.00 sularında duyulan patlama benzeri sesin 'sonik patlama' olduğu ifade edilirken, bu kapsamda benzer sesler duyulabileceği belirtildi.

SONİK PATLAMA NEDİR?

Sonik patlama, ses dalgalarını oluşturan kaynağın ses hızında veya ses hızından daha hızlı hareket etmesinin sonucunda ortaya çıkar.

Ses hızına verilen ad 1 Mach’tır. 15 C hava sıcaklığında 1 Mach = 1226,5 km/saat (340 metre/saniye) olarak belirtilir.

Ses hızında veya üstünde hareket edilmesinin sonucunda sıkışan ses dalgaları uçağın arkasında bir bulut gibi gözüken yüksek basınç alanını oluşturur, bu da gözlemciler tarafından sonik patlama olarak duyulur. Sonik patlama etrafa zarar verebilecek kadar güçlü ve çok gürültülüdür.