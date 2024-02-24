Eskişehir'de park ve okul çevrelerinde denetim

Eskişehir’de polis ekipleri, 24 okul çevresi ve parkta denetim yaptı. Kontroller sırasında dilendiricilik yaptırıldığı tespit edilen bir çocuk Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Eskişehir'de park ve okul çevrelerinde denetim

Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çocuk Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda; 6 internet kafe, 1 kahvehane, kafe, 4 market-tekel, 2 tütüncü, olmak üzere toplam 13 işletme denetlendi.

Ekiplerce 24 okul çevresi ve park kontrol ederken, 33 okul ziyareti geçekleştirip, 30 sahsın sorgulaması yapıldı. çevrelerinde yapılan denetimlerde; yaşı küçük şahıslara sigara sattığı tespit edilen 1 markete cezai işlem uygulandı.

Kontrollerde, 1 şahsın yoklama kaçağı olduğu tespit edilerek gerekli işlemler ekiplerce yapıldı. Yine çalışmalar kapsamında dilencilik yaptırıldığı tespit edilen yaşı küçük 1 şahıs Eskişehir Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...