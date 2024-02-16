Eskişehir’de tefecilere operasyon: 3 gözaltı

Eskişehir’de tefeci operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.



İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde 3 şüphelinin kurduğu suç örgütüyle cebir ve şiddet yolu ile mağdurlara zorla senet imzalatarak borçlandırdıkları bilgisi üzerine harekete geçti.



Yapılan araştırmaların ardından kimlikleri tespit edilen 3 şüpheli bir süre takibe alınırken, evlerine baskın yapıldı.



Üç şüpheli gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda 5 milyon 890 bin liralık senet, 48 senet, 19 tapu senedi, 19 çek, av tüfeği, 31 av tüfeği fişeği, 3 telefon ele geçirildi.



Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli ifadeleri için Eskişehir Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.



Soruşturma sürüyor.